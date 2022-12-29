Российские военные предотвращают прорыв ВСУ в районе села Торское в ДНР

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) ведут оборонительные действия в районе населенного пункта Торское в Донецкой народной республике (ДНР). Они предотвращают прорывы противника, передает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих.

Как рассказал командир с позывным «Ювелир», военные находятся на самом переднем крае обороны Вооруженных сил России. «Прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта», — подчеркнул он.

Российские военнослужащие постоянно ведут наблюдение за противником, который расположился в оврагах. Когда украинские военные появляются и пытаются прорваться, ВС РФ их обстреливают, добавил военный. По его словам, артиллерийские и минометные дуэли проходят по несколько раз в день, периодически задействуется танк. Позиции обстреливают примерно три раза в день.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.