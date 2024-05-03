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Российские военные поразили нефтебазу «Баловное» в зоне СВО
ВС РФ поразили нефтебазу «Баловное» в зоне спецоперации, с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ. Кроме того, поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102-х районах», – указано в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, за сутки сбито 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.
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