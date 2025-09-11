news_header_top
СВО 11 сентября 2025 13:45

Российские военные поразили израильскую радиолокационную станцию RADA ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – говорится в сообщении ведомства.

#Минобороны
