Российские военные поразили израильскую радиолокационную станцию RADA ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – говорится в сообщении ведомства.