news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 19 сентября 2024 19:05

Российские военные поразили центр спецсвязи военной разведки Украины

Скопировать ссылку

ВС РФ нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи разведки ВСУ, сообщило Минобороны.

В сводке оборонного ведомства говорится о том, что сегодня оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ и критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины.

Также за сутки поразили расположения войск и техники противника в 142 районах, средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.

#пво #Минобороны #разведка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100