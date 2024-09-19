Российские военные поразили центр спецсвязи военной разведки Украины

ВС РФ нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи разведки ВСУ, сообщило Минобороны.

В сводке оборонного ведомства говорится о том, что сегодня оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ и критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины.

Также за сутки поразили расположения войск и техники противника в 142 районах, средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.