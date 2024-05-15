Подразделения российской группировки войск «Днепр» провели успешную наступательную операцию на запорожском направлении. Им удалось полностью освободить населенный пункт Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В процессе боевых действий российские войска нанесли урон живой силе и технике нескольких украинских подразделений, таких как 65-я механизированная бригада ВСУ, 121-я бригада территориальной обороны и 23-я бригада национальной гвардии Украины.

Это произошло в районах населенных пунктов Малая Токмачка (Запорожская область), Никополь (Днепропетровская область) и Золотая Балка (Херсонская область).

Согласно предварительным данным, в этих боях украинская сторона потеряла до 25 военнослужащих, 2 автомобиля, а также одну американскую 155-мм гаубицу М777.