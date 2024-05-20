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Российские военные полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ
«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», – указано в сообщении.
Кроме того, как сообщают в оборонном ведомстве, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля, добавили в Минобороны.
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