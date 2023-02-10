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Политика
10 февраля 2023  15:16

Российские военные отразили высадку группы украинских диверсантов на левый берег Днепра

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В Херсонской области российские Вооруженные силы отразили высадку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левобережье Днепра. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

«Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ, совершающую очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра, которое обороняют подразделения российских десантников и мотострелков», – отмечается в сообщении.

Координаты места возможной высадки противника были переданы в командный пункт батальона, после чего личный состав занял подготовленные огневые позиции и с помощью стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу диверсионно-разведывательную группу.

Отмечается, что для недопущения подхода подразделений противника к урезу воды российские военные периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу.

 

#спецоперация на Украине
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