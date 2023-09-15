Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военные группировки «Восток» отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, противник понес потери и отступил.

Артиллерия поразила три пункта временной дислокации ВСУ в Угледаре, Пречистовке и Золотой Ниве, а также 2 склада боеприпасов в Углесборочной.

Отмечается, что в результате уничтожены спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотной авиацией.