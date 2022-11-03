Российские военные отразили пять атак украинской мотопехоты в Херсонской области

Вооруженные силы Украины атаковали российские позиции двумя ротами иностранных наемников на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Атаки совершены в районе села Новоселовское в ЛНР, все они, по данным военного ведомства, были отражены. В Херсонской области украинская мотопехота атаковала российских военных пять раз.

В результате ответного огня погибли 130 боевиков, а также выведены из строя три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви», сообщил в сегодняшней сводке официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также в наступление ВСУ пытались перейти на Краснолиманском направлении, однако российские военные отбросили их на исходные позиции, сообщил Конашенков. Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в ДНР, потери составили более 20 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120-ти ранеными.

ВСУ активно предпринимали попытки наступления и по другим направлениям – все они, по словам Конашенкова, были отражены российскими военными. Так, на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск.

Также за сутки ВС РФ уничтожили оружие и боеприпасы украинских формирований. В частности, в Николаевской области в районе Висунска уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в ДНР – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенная в США.