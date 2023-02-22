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Политика 22 февраля 2023 09:43

Российские военные отразили контратаку ВСУ на краснолиманском направлении

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ВСУ попытались совершить контратаку на краснолиманском направлении. Однако боевиков удалось остановить, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Его источники сообщают, что ВСУ попытались перейти в наступление в районе Стельмаховки, Мясожаровки и Андреевки и создать так называемый огневой мешок. «Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано», — добавил военный эксперт в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, Киев пытается удерживать промзону Артемовска, где укрывает технику и вооружение. Фортификационные сооружения возводятся в том числе на одном ищ крупных предприятий города.

«Сооружения предприятия используются для размещения там личного состава, вооружения и военной техники. Коммуникации в промзоне используются для связки объектов и безопасного перемещения между ними», — заметил Марочко.

#спецоперация
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