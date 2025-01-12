Российские военные освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли под контроль Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в оборонном ведомстве впервые сообщили о потере ВСУ боевой бронированной машины Cobra II турецкого производства.

С начала проведения специальной военной операции противник потерял 652 самолета, 283 вертолета, 40132 беспилотника и более 30 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.