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СВО 12 января 2025 12:23

Российские военные освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

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Российские военнослужащие взяли под контроль Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в оборонном ведомстве впервые сообщили о потере ВСУ боевой бронированной машины Cobra II турецкого производства.

С начала проведения специальной военной операции противник потерял 652 самолета, 283 вертолета, 40132 беспилотника и более 30 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

#Минобороны #спецоперация
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