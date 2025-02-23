Силы подразделений «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Улаклы в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. В свою очередь подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР.

Кроме того, в течение суток российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре бомбы Hammer, один реактивный снаряд системы Himars и 73 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, за сутки украинские войска понесли потери, превышающие 900 человек, на различных направлениях. Также были уничтожены пять складов с боеприпасами, принадлежащих ВСУ.