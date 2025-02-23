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СВО 23 февраля 2025 12:30

Российские военные освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР

Силы подразделений «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Улаклы в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. В свою очередь подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР.

Кроме того, в течение суток российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре бомбы Hammer, один реактивный снаряд системы Himars и 73 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, за сутки украинские войска понесли потери, превышающие 900 человек, на различных направлениях. Также были уничтожены пять складов с боеприпасами, принадлежащих ВСУ.

#спецоперация #СВО
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