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СВО 17 сентября 2024 18:20

Российские военные освободили Украинск в ДНР

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ВС РФ освободили город Украинск в ДНР, сообщает РИА Новости.

Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тысяч человек. Расположен он в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха, через который снабжается значительная часть ВСУ в Донбассе. Его освобождение позволит нарушить логистику противника.

#ВС РФ
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