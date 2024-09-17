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Российские военные освободили Украинск в ДНР
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ВС РФ освободили город Украинск в ДНР, сообщает РИА Новости.
Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тысяч человек. Расположен он в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха, через который снабжается значительная часть ВСУ в Донбассе. Его освобождение позволит нарушить логистику противника.
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