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Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР
В четверг Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительном продвижении на территории Луганской Народной Республики.
Согласно официальному заявлению ведомства, подразделения, входящие в состав группировки войск «Запад», успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Стельмаховка.
В сводке Минобороны подчеркивается, что освобождение Стельмаховки стало результатом решительных действий российских военнослужащих. Их успех демонстрирует продолжающееся укрепление позиций российских сил в регионе.
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