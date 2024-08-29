В четверг Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительном продвижении на территории Луганской Народной Республики.

Согласно официальному заявлению ведомства, подразделения, входящие в состав группировки войск «Запад», успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Стельмаховка.

В сводке Минобороны подчеркивается, что освобождение Стельмаховки стало результатом решительных действий российских военнослужащих. Их успех демонстрирует продолжающееся укрепление позиций российских сил в регионе.