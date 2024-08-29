news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 29 августа 2024 16:12

Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР

Скопировать ссылку

В четверг Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительном продвижении на территории Луганской Народной Республики.

Согласно официальному заявлению ведомства, подразделения, входящие в состав группировки войск «Запад», успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Стельмаховка.

В сводке Минобороны подчеркивается, что освобождение Стельмаховки стало результатом решительных действий российских военнослужащих. Их успех демонстрирует продолжающееся укрепление позиций российских сил в регионе.

#спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100