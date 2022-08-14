Российские военные освободили село Уды в Харьковской области

Российским военным удалось освободить село Уды в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

«В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, ВС России удалось поразить штаб 247-го батальона 127-й бригады теробороны в Харькове и четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику ВСУ на территории региона.

В Минобороны сообщили, что наступление продолжается как на харьковском, так и на иных направлениях. В общей сложности в ДНР за сутки было уничтожено свыше 200 националистов.

В районе села Срибное также было уничтожено 200 националистов и 15 единиц техники 53-й механизированной бригады ВСУ. В окрестностях Опытного и Первомайского 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады самовольно покинули позиции из-за больших потерь и отказались от выполнения боевых задач.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время была освобождена территория Луганской народной республики и половина Донецкой. Под контроль союзников перешла в том числе Херсонская область и приазовская часть Запорожья. Оба региона выразили желание провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.