Российские военные освободили поселок Урожайное в Донецкой области

ВС России взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области Украины. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова сообщают «Известия».

По его словам, после освобождения поселка от националистов начались бои за совхоз «Октябрь», который пока контролирует 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Представитель Минобороны рассказал, что за день российские военные продвинулись вглубь на 8 км. Во время наступления им удалось уничтожить мотопехотную роту с танковым взводом.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.