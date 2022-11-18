Российские военные освободили поселок Опытное в ДНР

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой народной республике – поселок Опытное, заявили в Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное в Донецкой народной республике», – сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, Конашенков сообщил, что накануне Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный удар по объектам военного управления, ОПК Украины и энергетической инфраструктуре. «Все поставленные цели были достигнуты», – подчеркнул представитель ведомства.

Помимо этого, по его словам, в минувшие сутки российские военные предотвратили несколько атак ВСУ, в том числе – на краснолиманском направлении.

Напомним, на прошлой неделе ВС РФ освободили село Павловка в ДНР, а также Майорск на донецком направлении.