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Политика 18 февраля 2023 14:27

Российские военные освободили от ВСУ поселок Гряниковка в Харьковской области

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

#спецоперация на Украине
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