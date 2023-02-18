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Российские военные освободили от ВСУ поселок Гряниковка в Харьковской области
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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
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