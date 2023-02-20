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Российские военные освободили от ВСУ Парасковиевку в ДНР
За последние сутки ВС России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в ежедневной сводке телеграм-канала Минобороны РФ.
«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка», — сказано в сообщении.
Потери противника составили свыше 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки «Град», гаубица Д-30, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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