Российские военные освободили от ВСУ Парасковиевку в ДНР

За последние сутки ВС России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в ежедневной сводке телеграм-канала Минобороны РФ.

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка», — сказано в сообщении.

Потери противника составили свыше 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки «Град», гаубица Д-30, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.