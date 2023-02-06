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Политика
6 февраля 2023  15:32

Российские военные освободили от ВСУ Николаевку

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Российские силы взяли под свой контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства. 

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Николаевка», – сказано в сообщении.

Отмечается, что потери противника на данном направлении составили до 90 военнослужащих, по две боевые машины пехоты и бронированные машины и гаубица Д-30. У населенного пункта Константинополь уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники.

#спецоперация на Украине
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