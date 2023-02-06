Российские военные освободили от ВСУ Николаевку

Российские силы взяли под свой контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Николаевка», – сказано в сообщении.

Отмечается, что потери противника на данном направлении составили до 90 военнослужащих, по две боевые машины пехоты и бронированные машины и гаубица Д-30. У населенного пункта Константинополь уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники.