Российские военные освободили от ВСУ Двуречное в Харьковской области

Российские силы взяли под свой контроль Двуречное в Харьковской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ.

«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное», – доложил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В начале февраля оборонное ведомство сообщало, что российские силы выбили противника с западных окраин поселка.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.