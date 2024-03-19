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Российские военные освободили Орловку на Авдеевском направлении в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и ограничительное положение по переднему краю», – указано в сообщении.
Кроме того, отражены шесть контратак ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи в ДНР.
В результате противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
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