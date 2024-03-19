Российские военные освободили Орловку на Авдеевском направлении в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск " Центр " освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и ограничительное положение по переднему краю», – указано в сообщении.

Кроме того, о тражены шесть контратак ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи в ДНР.



В результате противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.