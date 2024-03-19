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СВО 19 марта 2024 16:58

Российские военные освободили Орловку на Авдеевском направлении в ДНР

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Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и ограничительное положение по переднему краю», – указано в сообщении.

Кроме того, отражены шесть контратак ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи в ДНР.

В результате противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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#спецоперация
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