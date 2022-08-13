Российские военные освободили новый населенный пункт в ДНР

Российские военные и служащие Народной милиции ДНР и ЛНР освободили очередной населенный пункт – село Пески на территории Донецкой народной республики. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщило Минобороны РФ.

Военные экксперты в телеграм-каналах пишут, что взятие Песок позволит развить наступление на север в направлении Водяного для выхода к Авдеевке с запада. Также у союзных сил появится возможность двигаться на северо-запад в сторону Первомайского и Карловки.

Минобороны также сообщило о том, что в прошедшие сутки ударами Военно-космических сил России в ДНР уничтожено до 170-ти националистов и 12 единиц военной техники, а также две роты 72-й механизированной бригады. Кроме того, по словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, российские военные уничтожили в ДНР нанесли удар по вооруженному формированию «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация – прим.ред), убиты более ста националистов. А в районе Краматорска уничтожена пусковая установка HIMARS.

Также ВС РФ сбили два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины, четыре беспилотника и уничтожили другое оружие.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что ДНР освобождена уже на 50%.