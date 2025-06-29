Российские военнослужащие взяли под контроль Новоукраинку в ДНР. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении ведомства.

Потери украинских вооруженных формирований на данной линии фронта составили более 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.