Военные группировки «Запад» взяли под контроль Новоселовское в Луганской народной республике. Населенный пункт расположен на купянском направлении, следует из брифинга Минобороны России.

«На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений „западной“ группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское в ЛНР», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, штурмовые отряды в ходе наступления улучшили позиции российских войск в районе Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.

Отражено три атаки в районе Синьковки, Загоруйковки и Берестового. Поражены скопления живой силы и техника противника у Купянска, Петропавловки, Табаевки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской народной республике.

За сутки потери ВСУ составили до 140 бойцов, две бронемашины, три автомобиля, гаубицы и польская самоходная артиллерийская установка Krab.