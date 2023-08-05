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Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР — Минобороны
Военные группировки «Запад» взяли под контроль Новоселовское в Луганской народной республике. Населенный пункт расположен на купянском направлении, следует из брифинга Минобороны России.
«На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений „западной“ группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское в ЛНР», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, штурмовые отряды в ходе наступления улучшили позиции российских войск в районе Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.
Отражено три атаки в районе Синьковки, Загоруйковки и Берестового. Поражены скопления живой силы и техника противника у Купянска, Петропавловки, Табаевки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской народной республике.
За сутки потери ВСУ составили до 140 бойцов, две бронемашины, три автомобиля, гаубицы и польская самоходная артиллерийская установка Krab.
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