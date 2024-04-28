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Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР
Новобахмутовка в ДНР досталась российским военным, как сообщает Министерство обороны в сводке о ходе спецоперации.
В публикации указано, что подразделения группировки войск «Центр» смогли освободить населенный пункт, благодаря активным действиям.
В предыдущих заявлениях министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что российские войска находятся в лидирующем положении на линии боевого соприкосновения и продолжают оттеснять ВСУ с их позиций. Кроме того, территории Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР также были освобождены, а зона контроля продолжает расширяться в Бердычах и Георгиевке.
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