Новобахмутовка в ДНР досталась российским военным, как сообщает Министерство обороны в сводке о ходе спецоперации.

В публикации указано, что подразделения группировки войск «Центр» смогли освободить населенный пункт, благодаря активным действиям.

В предыдущих заявлениях министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что российские войска находятся в лидирующем положении на линии боевого соприкосновения и продолжают оттеснять ВСУ с их позиций. Кроме того, территории Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР также были освобождены, а зона контроля продолжает расширяться в Бердычах и Георгиевке.