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СВО 10 декабря 2024 14:31

Российские военные освободили населенный пункт Желтое в ДНР

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Российские войска освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны также отчитались, что военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.

Всего с начала проведения СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37527 беспилотных летательных аппаратов противника.

#спецоперация
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