Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские военные освободили населенный пункт Желтое в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны также отчитались, что военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37527 беспилотных летательных аппаратов противника.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»