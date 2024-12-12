Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сегодня информировало Министерство обороны России.

Согласно данным ведомства, также были нанесены удары по личному составу и технике украинских вооруженных сил в окрестностях Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко. Кроме того, отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник понес серьезные потери – до 390 военнослужащих, а также был уничтожен танк, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab», производимая в Польше. Также потеряны две 152-мм гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» калибра 122-мм и две 122-мм гаубицы Д-30.