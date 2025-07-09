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СВО 9 июля 2025 12:08

Российские военные освободили населенный пункт Толстой в ДНР

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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Толстой в ДНР. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении военного ведомства.

Кроме того, групповой удар, в том числе ракетами «Кинжал», был нанесен ночью по украинским военным аэродромам, все назначенные объекты поражены, сообщило Минобороны.

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