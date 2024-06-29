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Российские военные освободили населенный пункт Шумы
В ходе успешной операции силы группировки «Центр» взяли под контроль поселок Шумы в ДНР. Это позволило улучшить тактическую позицию и нанести урон подразделениям ВСУ в нескольких населенных пунктах региона, включая Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовку Первую, сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшие сутки были отбиты шесть попыток контрнаступления украинских войск. В столкновениях участвовали 47-я механизированная, 142-я пехотная и 68-я егерская бригады ВСУ.
По предварительным данным, потери противника составили около 360 бойцов. Также было уничтожено и повреждено различное военное оборудование, в том числе бронетехника, артиллерийские системы отечественного и зарубежного производства.
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