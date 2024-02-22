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СВО 22 февраля 2024 13:36

Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении

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Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, сообщает Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Победа», – указано в телеграм-канале министерства.

Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям штурмовой, десантно-штурмовой,аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР. Потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».

Всего, по данным оборонного ведомства страны, с начала СВО уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 13137 беспилотных летательных аппаратов, 473 зенитных ракетных комплекса ВСУ.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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#спецоперация на Украине
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