Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении
Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, сообщает Минобороны РФ.
«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Победа», – указано в телеграм-канале министерства.
Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям штурмовой, десантно-штурмовой,аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР. Потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».
Всего, по данным оборонного ведомства страны, с начала СВО уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 13137 беспилотных летательных аппаратов, 473 зенитных ракетных комплекса ВСУ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»