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Российские военные освободили населенный пункт Невельское в ДНР
Под контроль ВС России перешел населенный пункт Невельское в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — отмечается в сообщении.
Кроме того, российские подразделения нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригадам противника в районе Новомихайловки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР). В результате противник потерял до 350 бойцов, четыре автомобиля, два танка и самоходную артустановку «Гвоздика».
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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