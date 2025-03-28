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СВО 28 марта 2025 13:48

Российские военные освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили и уничтожили над регионами России 78 украинских беспилотников.

#СВО #минобороны рф
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