Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили и уничтожили над регионами России 78 украинских беспилотников.