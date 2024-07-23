Согласно информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Южная» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. В результате этих действий были заняты более выгодные позиции.

В процессе боевых действий группировка нанесла удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая несколько механизированных, штурмовых, горно-штурмовых и аэромобильных бригад, а также бригад территориальной обороны. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.

По представленным данным, потери ВСУ составили около 750 военнослужащих, а также была уничтожена военная техника, включая бронемашину и несколько автомобилей. В результате контрбатарейной борьбы были выведены из строя различные артиллерийские системы, в том числе и иностранного производства.

Сообщается также об уничтожении средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационных станций и полевых складов с боеприпасами ВСУ.