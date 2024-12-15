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Российские военные освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Веселый Гай в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай Донецкой Народной Республики», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики.
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