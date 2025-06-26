news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 26 июня 2025 12:08

Российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР

Читайте нас в
Телеграм

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики», – отметили в военном ведомстве.

Освободить населенный пункт Шевченко удалось в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».

#Минобороны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

25 июня 2025
В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

25 июня 2025