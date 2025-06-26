Российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики», – отметили в военном ведомстве.

Освободить населенный пункт Шевченко удалось в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».