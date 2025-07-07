Российские военные освободили населенные пункты Дачное и Бессаловка

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Бессаловка в Сумской области и Дачное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области», – сообщили в ведомстве.

Населенный пункт Дачное удалось освободить в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр».