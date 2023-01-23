Российские военные освободили Краснополье в ДНР

Российские силы освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье ДНР», — говорится в сообщении.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.