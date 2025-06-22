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СВО 22 июня 2025 12:32

Российские военные освободили два села в Харьковской области и ДНР

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Российские военные освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области. Подразделения группировки войск „Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении военного ведомства.

#спецоперация
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