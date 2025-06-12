Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Петровское и Алексеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили сегодня в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, населенные пункты удалось взять под контроль силами подразделений Центральной группы войск.

Потери противника составили до 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.