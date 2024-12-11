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Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области
Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области, заявили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово, а также нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово.
За сутки потери ВСУ на данном участке составили более 200 военнослужащих. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен, указали в Минобороны РФ.
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