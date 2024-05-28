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Российские военные освободили 21 солдата Чада из плена исламских боевиков
Российские военнослужащие совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военных Чада, захваченных в плен исламскими боевиками, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести в Чаде исламские боевики захватили в плен 21 военнослужащего вооруженных сил Чада. Пленные содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам», – говорится в сообщении.
После успешной операции все они были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь. Затем освобожденных под контролем и в сопровождении российских военных эвакуировали на родину.
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