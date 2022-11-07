Российские военные остановили наступление иностранных наемников на Купянском направлении

Два батальона тактических групп, усиленные иностранными наемниками, в течение суток шли в наступление на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные, по данным ведомства, остановили наступление ударами армейской авиации и огнем артиллерии.

«В ходе боевых действий уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов», – сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также попытки наступления ВСУ предпринимали на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, все атаки отражены, добавил Конашенков.

В ДНР, по его словам, ВС РФ уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в Запорожской области – две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.