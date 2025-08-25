Российские военные объяснили историю с американским флагом на трофейном БТР

Фото: RT

Российские военные рассказали, что прикрепили американский флаг к захваченному бронетранспортеру M113 в шутку и чтобы «позлить» противника. По их словам, экипаж был на эмоциях после успешной операции.

Как признался один из бойцов с позывным Скутер, видео с трофеем неожиданно получило широкий резонанс в мировых СМИ. Шутка вышла за рамки ожиданий: военному даже позвонила родственница, удивленная его внезапной «мировой известностью».

Публикация видеокадров вызвала различные реакции. Французский телеканал TF1 усомнился в их подлинности, предположив, что это фейк. В ответ RT опубликовал дополнительные материалы, подтверждающие реальность трофея.

Экс-посол США в России Майкл Макфол ограничился удивленным «Вау», а глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал произошедшее «максимальной наглостью».