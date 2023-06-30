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Происшествия 30 июня 2023 08:14

Российские военные обнаружили бригаду ВСУ и уничтожили две БМП противника

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Российская артиллерия обнаружила движение бригад ВСУ и уничтожила две БМП украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», – указано в сообщении.

#спецоперация на Украине
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