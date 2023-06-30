Российские военные обнаружили бригаду ВСУ и уничтожили две БМП противника

Российская артиллерия обнаружила движение бригад ВСУ и уничтожила две БМП украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», – указано в сообщении.