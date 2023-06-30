Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские военные обнаружили бригаду ВСУ и уничтожили две БМП противника
Российская артиллерия обнаружила движение бригад ВСУ и уничтожила две БМП украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.
«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», – указано в сообщении.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа