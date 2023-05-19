Российские военные ночью уничтожили пункты с резервами ВСУ и склады с западным оружием

Ночью российские военные поразили пункты дислокации и центры подготовки подразделений ВСУ и склады с вооружением западного производства. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале министерства.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута», — доложили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что все объекты были поражены, удар нарушил снабжение, подготовку и формирование резервов ВСУ.