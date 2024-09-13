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Российские военные научились противостоять дронам ВСУ с термитом
Дроны с боеприпасами, начиненными сильновоспламеняющимся наполнением, начали применять украинские войска в зоне СВО, сообщает ТАСС. Российские военные научились противостоять их воздействию.
Собеседник агентства уточнил, что фактически обычные дроны сбрасывают мощные «зажигалки», выжигающие даже бетон. Дроны представляют серьезную угрозу из-за того, что сейчас очень сухая трава, нет дождей, и пожар распространяется в разные стороны, однако эффективность таких дронов условная, т.к. даже при таком сбросе ВС РФ удается быстро потушить пожар.
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