Российские военные нанесли высокоточный удар по авиабазам ВСУ

Сегодня ночью российские военные нанесли удар высокоточным оружием по двум авиационным базам ВСУ. Информация появилась в телеграм-канале Минобороны России.

«Групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесли по авиационным базам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской области», – указано в сообщении.

Отмечается, что все назначенные объекты были поражены. Цель удара достигнута.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что успешно отражены 8 атак и контратак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

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