news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 3 сентября 2025 14:52

Российские военные нанесли удар по топливной инфраструктуре ВСУ

Читайте нас в
Телеграм

Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и топливной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – сообщили в военном ведомстве.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

2 сентября 2025