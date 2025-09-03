Российские военные нанесли удар по топливной инфраструктуре ВСУ

Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и топливной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – сообщили в военном ведомстве.