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Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов ВСУ, сообщило Министерство обороны.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.
Кроме того, удары нанесены по пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
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