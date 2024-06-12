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СВО 12 июня 2024 15:17

Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ

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Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов ВСУ, сообщило Министерство обороны.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, удары нанесены по пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

#спецоперация
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